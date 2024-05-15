تقدم أشغال تهيئة الطريق الوطنية رقم 6 سلا – البحراوي ورئيس المشروع يوعد بانتهاء الأشغال قبل العيد

2024-05-15 / 13:05
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2024-05-15 / 13:05
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