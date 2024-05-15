مصرع رجل وامرأة في حادثة سير بمدخل قلعة السراغة

2024-05-15 / 12:49
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هبة بريس / قلعة تلسراغنة

شهدت الطريق الوطنية رقم 8، وقوع حادثة سير مميتة نتيجة اصطدام بين سيارة ودراجة نارية.

وحسب مصدر صحفي فالسيارة كانت تسير في اتجاه مدينة قلعة السراغنة لتصطدم بدراجة نارية كان على متنها شخصان، رجل وامرأة،

الاصطدام أدى إلى مصرع راكبي الدراجة النارية على الفور بمكان الحادث اذ حلت بمكان الحادثة عناصر الوقاية المدنية التي قامت باخبار مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي للقيام بالمتعين

2024-05-15 / 12:49
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‫4 تعليقات

  1. نتيجة السرعة المفرطة إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

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  2. أصحاب الدرجات النارية يعرقلون السير مما يسببون حوادث السير مميتتة يجب على السلطات الحاكمة أن تجد حلا مناسبا لهذه الحروب الطرقية.

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