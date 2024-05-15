جنوب إفريقيا تعلن عن تسجيل أول حالة إصابة بجدري القردة

أكدت السلطات الصحية في جنوب إفريقيا، اليوم الثلاثاء، تسجيل أول حالة إصابة بجدري القردة في مقاطعة غوتنغ، التي تضم جوهانسبورغ وبريتوريا.

وذكرت وزارة الصحة، في بلاغ لها، أن رجلا يبلغ من العمر 35 عاما ثبتت إصابته بالمرض في 9 ماي الجاري في مختبر خاص، وتم تأكيد النتيجة لاحقا من قبل المعهد الوطني للأمراض السارية، داعية المواطنين إلى مزيد من اليقظة لتجنب انتشار المرض.

وتجدر الإشارة إلى أن جدري القردة مرض فيروسي معدي نادر يصيب البشر ويسببه فيروس (MPXV). وعلى الرغم من أن المرض ليس شديد العدوى، إلا أنه يمكن أن يسبب طفحا جلديا مؤلما وتضخما في الغدد اللمفاوية والحمى.

وأكدت الوزارة أنه “وفقا للأبحاث الأولية والتقارير المتعلقة بنتائج الحالات، فإن المريض لم يسافر مؤخرا إلى البلدان التي تشهد انتشار هذا الوباء”.

وأضافت أن البحث عن المخالطين مستمر لتحديد أي حالات أخرى محتملة للإصابة بجدري القردة في مختلف أرجاء البلاد.

من جهة أخرى، حذرت الوزارة من ظهور سلالة جديدة من فيروس (MPXV)، تُعرف باسم (clade 1b)، ظهرت مؤخرا، مع احتمال ارتفاع معدل انتشار العدوى، مما يثير المخاوف بشأن إمكانية وقوع جائحة في البلاد.