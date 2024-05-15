بعد مشروع “السكك”..”الوالي لهبيل” يطمح إلى خلق “منطقة اللوجيستيك” ببني ملال

في اطار تعزيز البنيات التحتية وتعزيز التنافسية اللوجيستيكية بجهة بني ملال خنيفرة، تراس والي جهة بني ملال خنيفرة، خطيب الهبيل، بحضور المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية، السيد غسان المشرفي، ورئيس مجلس الجهة السيد عادل البركات، ورئيس جماعة بني ملال بالنيابة والمصالح اللاممركزة المعنية، مساء اليوم بمقر الولاية، اجتماعا خصص لاتخاذ التدابير العملية للشروع في انجاز منطقة اللوجيستيك ببني ملال.

وتبلغ المساحة الاجمالية لهذا المشروع 45 هكتارا، حيث سينجز في مرحلته الأولى على مساحة 09 هكتارات، ويضم ميناء جاف، ومنطقة للصناديق الحديدية الموجهة للاستيراد والتصدير، ومحطة للقطار المخصصة لشحن وتفريغ الشاحنات والقاطرات، ومحطة لتوزيع المنتجات الفلاحية ومواد البناء، بالإضافة الى محطات للشاحنات والآليات…

ويأتي انجاز هذا المشروع الذي سيشكل رافعة اقتصادية مهمة بالجهة، لتفعيل اتفاقية الشراكة المبرمة بين مجلس جهة بني ملال خنيفرة والوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية، وذلك في اطار تنزيل عقد البرنامج بين الدولة والجهة، خاصة في الشق المتعلق بتعزيز البنيات التحتية والتنافسية اللوجيستيكية للجهة.