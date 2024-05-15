قطر تستضيف النسخ الثلاث المقبلة من كأس العرب

2024-05-15 / 10:13
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منح مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم قطر شرف احتضان النسخ الثلاث المقبلة من كأس العرب وتحديدا اعوام 2025 و2029 و2033 اليوم الأربعاء 15 ماي على هامش كونغرس فيفا المقرر الجمعة في العاصمة التايلاندية.

وجاء في بيان فيفا “بطلب من الاتحاد القطري لكرة القدم، تستضيف قطر نسخ كأس العرب أعوام 2025 و2029 و2033”.

وكانت قطر عبّرت عن رغبتها باستضافة كأس العرب لكرة القدم مرّة ثانية توالياً في دجنبر 2025، من خلال ما كشفه وزير الشباب والرياضة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني منتصف فبراير الماضي في مقابلة تلفزيونية.

2024-05-15 / 10:13
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