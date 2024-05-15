مشاريع كبرى ..ربط سككي بين أكادير والعيون وخريبكة وبني ملال

هبة بريس / ع عياش

كشف وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، عن مشاريع سككية جديدة ستربط بين عدة مدن ومطارات وموانئ، من بينها ربط أكادير بالأقاليم الجنوبية.

وقال الوزير، ضمن أجوبته بمجلس المستشارين امس الثلاثاء 14 ماي 2024، إن المكتب الوطني للسكك الحديدية قام بالدراسات التمهيدية المتعلقة بربط مدينتي أكادير والعيون بهدف تحديد مسار الخط السككي والتكلفة المالية التقديرية التي سيتطلبها إنجاز هذا المشروع.

وتابع الوزير أن المكتب يتوفر على مخطط طموح لتغطية كافة التراب الوطني بالشبكة السككية، يشمل إنشاء 1.300 كلم من الخطوط الجديدة للسرعة الفائقة و3.800 كلم من الخطوط السككية الكلاسيكية لربط 43 مدينة مغربية عوض 23 حاليا، وتأمين النقل السككي ل 87% من الساكنة الوطنية بدل 51 %حاليا.

وسيكلف هذا المخطط كما أشار الوزير غلافا ماليا يفوق 400 مليار درهم

وفي نفس الاطار وضمن المشاريع الكبرى التي تعتزم الحكومة اخراجه لحي الوجود الربط السككي بين خريبكة وبني ملال .

وأفادت السلطات المحلية بعمالة إقليم بني ملال قبل ايام قليلة بأن أشغال الخط السككي الجديد الذي سيربط الدار البيضاء ببني ملال عبر خريبكة سيتم إطلاقها قريبا.

وجاء هذا الإعلان على هامش اجتماع والي جهة بني ملال-خنيفرة خطيب الهبيل بالمدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، حيث تم تناول جملة من النقاط المتعلقة بإنجاز هذا الخط السككي الذي سيربط بني ملال بالدار البيضاء عبر إقليم خريبكة.

تم خلال هذا الاجتماع الذي حضره مسؤولو المكتب الوطني للسكك الحديدية، ورئيس مجلس جهة بني ملال-خنيفرة، وعامل إقليم خريبكة، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالجهة، ورئيس المجلس الجماعي لبني ملال، تقديم عروض همت مختلف المسارات المقترحة لإنجاز هذا المشروع، وكذا التركيبة المالية ذات الصلة.

وبهذه المناسبة، تم تدارس ومناقشة مختلف المقترحات التي جاءت بها الدراسات الأولية، وذلك أخذا بعين الاعتبار جميع الجوانب والعوامل التي من شأنها أن تسهم في تحقيق النجاعة في إنجاز هذا المشروع الهام بالنسبة لجهة بني ملال-خنيفرة.