طقس الأربعاء.. أجواء حارة بكل ربوع المملكة

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، أن يكون الطقس حارا نسبيا بداخل سوس والجنوب الشرقي وجنوب الأقاليم الجنوبية للمملكة، مع تشكل سحب منخفضة كثيفة فوق السواحل الأطلسية، وذلك خلال الليل والصباح.

وستكون السماء غائمة أحيانا مع قطرات متفرقة بمرتفعات الأطلس الكبير والسفوح الشرقية.

كما يرتقب تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من السواحل الوسطى وجنوب البلاد والمنطقة الشرقية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 06 و 12 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 18 و 23 درجة بالجنوب الشرقي وبأقصى جنوب البلاد، وما بين 10 و 17 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فلن تعرف تغييرا مهما.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا شمال الدار البيضاء وجنوب طانطان، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين الدار البيضاء وطانطان.