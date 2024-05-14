صادم بطنجة..فيديو يُوثق لمحاولة اغت.صاب سيدة بالشارع العام

2024-05-14 / 23:38
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هبة بريس – قسم التحرير

أظهر شريط فيديو  انتشر على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي (لم يتسن لهبة بريس التأكد من تاريخ التقاطه)، شخصا وهو يحاول اغتصاب سيدة بالقوة على مستوى منطقة “ماليبونيو” بالقرب من كورنيش مدينة طنجة .

ووثق المقطع قيام المعني بالأمر بمحاولة اغتصاب سيدة باستخدام القوة وفي واضحة النهار قبل أن يتدخل أحد المارة الذي أثار انتباهه صراخ السيدة وتوسلاتها، ليفر بعدها الفاعل إلى وجهة مجهولة .

ويرجح أن يكون الفاعل تحت تأثير الكحول أو مادة “السلسيون” حيث إن المنطقة التي ظهرت في المقطع المصور تعد ملاذا لمتعاطي هذا النوع من المواد المخدرة .

2024-05-14 / 23:38
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