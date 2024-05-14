مراكش: ساكنة حي جليز تناشد والي مراكش من ضجيج تثيره حانة مطعم

2024-05-14 / 23:01
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هبة بريس_ مراكش

توصلت هبة بريس بشكاية من ساكنة تقطن بحي جليز بمراكش حول ضرر من ضوضاء ناتجة عن مطعم حانة .
بحيث يقوم المطعم باخراج بعض زبائنه بالقوة ما بعد الساعة ثانية صباحا مايترتب عنه صراخ وعربدة وصراع بين الزبناء المخمورون وحراس الأمن الخاص .
واضافت الشكاية السكان ان المطعم المذكور لا يبقى عند هذا الحد فانه يقوم بالاغلاق على بعض الزبناء المحظوظين ويكملون السهر الى ما بعد الثانية صباحا إذ يستمر الرقص و الغناء و الصراخ و الكلام الفاحش مما يوحي بان أشياء مشبوهة و ممنوعة تمارس بالداخل حسب ما تضمنت الشكاية .

الحانة المذكورة الحاصلة على ترخيص مطعم تقول الشكاية تحولت إلى حانة تبيع المشروبات الكحولية فقط دون وجبات الأكل.

كما تشير الشكاية ، إلى أن “الفيدورات” الذين يشتغلون بالمحل المذكور، يمارسون البلطجة على المارة و على الزبناء الذين يخرجون في حالة سكر طافح من الحانة، و بعضهم يتعرض للسب و الضرب.

وتقول الشكاية انه اصبحت الحانة توفر الخمور لمن يريد شربها بخارج المحل ، بعد الساعة الثامنة ليلا بعد إغلاق محلات بيع الخمور.

اذ وحسب هذه الشكاية فإن الساكنة تناشد السيد فريد شوراق والي جهة مراكش آسفي والسيد سعيد العلوة والي ولاية الأمن بمراكش، الى التدخل العاجل من أجل انصاف الساكنة .

2024-05-14 / 23:01
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