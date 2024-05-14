صور حصرية…هذه تفاصيل اعتقال متورط في النصب على حالمين بالهجرة السرية بطنجة

هبة بريس – مكتب طنجة

تمكنت فرقة الدراجين التابعة لولاية أمن طنجة, اليوم الثلاثاء ، من توقيف شخص نصب واحتال على أشخاص مرشحين للهجرة غير القانونية.

وأفادت مصادر “هبة بريس ” أن العناصر الأمنية تمكنت من إيقاف الشخص المعني بالأمر بعدما نصبت له كمينا محكما على مستوى منطقة المرس، وذلك بعدما قامت سيدة باستدراجه وايهامه برغبتها في الهجرة إلى الضفة الأخرى .

ووفقا للمصادر، فإن المعني، متورط في العديد من عمليات النصب والاحتيال على حالمين بالهجرة ، حيث كان يستدرج الأشخاص الراغبين في الهجرة ويوهمهم بمساعدتهم على مغادرة التراب الوطني في اتجاه الفردوس الأوروبي، ليستولي بعد ذلك على ما بحوزتهم من مبالغ مالية.

هذا، وقد جرى إيداع الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة