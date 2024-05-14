حامي الدين أمام محكمة الاستئناف بهذا التاريخ

2024-05-14 / 22:00
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هبة بريس_ الرباط

علمت هبة بريس من مصادرها، أن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس، قررت الشروع في محاكمة حامي الدين استئنافيا في ملف بنعيسى آيت الجيد انطلاقا من 24 يونيو المقبل، وهو الملف الذي يتابع فيه حامي الدين بتهم تتعلق بجناية الضرب والجرح المفضي إلى القتل دون نية إحداثه، والتي راح ضحيتها الطالب بنعيسى أيت الجيد سنة 1993.

وكانت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس في وقت سابق، بإدانة عبد العالي حامي الدين، بالسجن النافذ 3 سنوات، في ملف مقتل الطالب اليساري بنعيسى أيت الجيد سنة 1993، مع غرامة مالية بقيمة  20 ألف درهم للحق المدني، بعد دخول الملف مرحلة المداولة.

2024-05-14 / 22:00
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‫8 تعليقات

  3. رحمة الله على المناظل اليساري ايت جودي لازالت عاىلته تنتظر. الإنصاف من العدالة

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