فك العزلة عن إقليم سطات يدق باب البرلمان

محمد منفلوطي_هبة بريس

وضع البرلماني عن حزب الحركة الشعبية بإقليم سطات ” محمد هيشامي”، سؤالا كتابيا على طاولة رئيس مجلس النواب يتعلق بمخطط التنمية الجهوية في الشق المتعلق بفك العزلة عن إقليم سطات.

واستند البرلماني المذكور في سؤاله على مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب التي تتيح له الحق في توجيه الأسئلة الكتابية والشفوية إلى القطاعات المعنية، حيث ساءل في هذا الصدد وزير التجهيز والماء عن مدى تفعيل هذا المخطط في الشق المتعلق بوزارته وما هي المشاريع المبرمجة في هذا الإطار بإقليم سطات؟ والأفق الزمني لإنجازها ؟

واستعرض البرلماني من خلاله سؤاله الكتابي مجموعة من المعطيات، حيث أشار إلى أن مخطط التنمية الجهوية لجهة الدار البيضاء سطات 2022-2027، يرتكز على مجموعة من المحاور الأساسية، تتضمن تدابير تروم فك العزلة عن العالم القروي.

وحيث إن إقليم سطات يقول ذات المتحدث، يتسم بامتداده القروي الذي لازالت عدد دواوير منه تعاني من العزلة، وتماشيا مع اختصاصات الوزارة الوصية على القطاع ذات العلاقة بالمجالات التي تدخل في إطار فك العزلة عن العالم القروي، خاصة بالنسبة للطرق والمسالك والماء، لهذا جاء سؤاله في هذا الباب.