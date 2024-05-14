البرلماني سعيد البرنيشي يترافع على مشاريع طرقية هامة بإقليم جرسيف

هبة بريس_ الرباط

وجه المستشار البرلماني عن حزب الأصالة و المعاصرة سعيد البرنيشي سؤالا داخل قبة المستشارين لوزير التجهيز نزار بركة حول العديد من المشاريع الطرقية بإقليم جرسيف.

و تطرق المستشار البرلماني الى مشروع الطريق الجهوية 504 الرابطة بين جرسيف و بركين ، حيث وجه الشكر لوزير التجهيز على اعطاء انطلاقة أشغال الشطر الأول من هذه الطريق و التي تربط بين جرسيف و الصباب خاصة بعد التأخر الكبير فيها خلال الحكومات السابقة، وطالب سعيد البرنيشي السيد الوزير بإلحاح من أجل التسريع في إنجاز مشروع الطريق المتبقية الرابطة بين الصباب و بركين أو تامجيلت لاسيما وأن هذا المقطع الطرقي يمر عبر واحد من السدود الكبرى بجهة الشرق وهو سد تاركا اومادي، كما سيساهم هذا المقطع في التنمية الإقتصادية بالمنطقة خاصة في المجال السياحي.

و تناول أيضا المستشار البرلماني مشروع الطريق الجهوية رقم 508 و 511 الرابطة بين مزكيتام و عين الزهرة و التي ستربط بين إقليمي جرسيف و الدريوش حيث تعرف تأخرا كبيرا بسبب مسطرة نزع الملكية مطالبا بحل هذا المشكل في أقرب وقت.

و تحدث سعيد البرنيشي في سؤاله كذلك عن الطريق الرابطة بين إقليمي جرسيف و تازة عبر جماعتي رأس لقصر ومغراوة وذلك بإنجاز قنطرة فوق واد مللو عبر دواري أولاد إدريس و أسرير .

و ذكر المستسار في سؤاله على أهمية نقطتي الطرق و الماء للعالم القروي من أجل محاربة الهجرة القروية و التشجيع على الإستتقرار بالعالم القروي.

و في جوابه وعد السيد وزير التجهيز نزار بركة بإنجاز هذه الطرق و العمل على إتمام المشاريع الطرقية التي عرفت تأخرا قائلا :” قررنا إتمام مشاريع مقاطع الطرق التي كانت لم تكتمل خلال البرنامج الثاني لمخطط التنمية القروية و البالغ عددها حوالي 1100 كلم ، و عملنا على تموليها من الوزارة من أجل اتمامها و كذا التسريع في وثيرة إنجازها ومنها الطرق التي تفضلتم بذكرها، و بخصوص التنمية القروية فتتطلب الماء فقد وضعنا مخططا لذلك ومنه السدود التلية و محطات تحلية المياه المتنقلة”.