أزمة أطباء المستقبل..التوقيف لمدة سنيتن يطال ثلاثة منهم

2024-05-14 / 20:59
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هبة بريس_ الرباط

علمت هبة بريس من مصادرها، أن عميد كلية الطب والصيدلة بالرباط، قرر توقيف ثلاثة طلبة لمدة سنتين ابتداء من 21 مارس الماضي، على خلفية صدور أفعال منهم تخل بالسير العادي للعملية التعليمية وتتعارض مع النظام الداخلي للجامعة.

الخطوة تأتي حسب ذات المصادر تفعيلا لمخرجات المجلس التأديبي المنعقد في مارس الماضي، وبناءً على مراسلة رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط بالنيابة بخصوص نتائج المجلس التأديبي، وبناءً على المرسوم رقم 2.06.619 الصادر في 28 أكتوبر 2008 بشأن المجلس التأديبي.

ويذكر، أن الوزير الميراوي وخلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب أمس الاثنين، قال إن الحكومة والوزارات الوصية على القطاع فتحت منذ بداية المقاطعة باب الحوار من أجل الرد بشفافية على انشغالات الطلبة الأطباء، وشددت على قناعتها بأن الأطباء ينبغي أن يتلقوا تكوينا ذي جودة ومن طراز عالمي.

 وناشد الميراوي ما وصفهم بأطباء المستقبل بالتوجه إلى فصولهم، مبرزا أنه من بين 50 مطلبا التي تم التوصل بها من طرف الطلبة تم تحقيق 45 مطلبا، بينما هناك مطالب غير مقبولة نهائيا.

 ولفت الميراوي النظر إلى أن الحوار الوطني حول هذا الملف لم يعد قائما، بل هناك حوارات على صعيد الكليات والرؤساء يستقبلون الطلبة لتجاوز المشاكل الممكن حلها محليا.

2024-05-14 / 20:59
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