منصة شفاء السعودية تُحقق إنجازات كبيرة بتبرعات فاقت 220 مليون

2024-05-14 / 20:43
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هبة بريس_ وكالات

حققت منصة شفاء، إحدى مبادرات صندوق الوقف الصحي، نجاحات كبيرة، حيث نجحت في علاج أكثر من 8000 حالة منذ تدشينها قبل 4 سنوات.

وكانت المنصة قد أطلقت عام 2020 بهدف تسهيل حصول المرضى المحتاجين على الخدمات العلاجية والأدوية، خاصة الحالات الطارئة التي ليس لديها تأمين صحي.

وتعمل المنصة من خلال شراكات فاعلة مع أكثر من 70 جمعية صحية في السعودية، وتقدم خدماتها لجميع الفئات من الرجال والنساء، حيث استفادت النساء من 51% من خدمات المنصة، بينما استفاد الرجال من 49%.

وتتنوع التخصصات الطبية التي تقدمها المنصة لتشمل 15 تخصصًا، من أبرزها علاج الدم والأورام، وأمراض الكلى، وأمراض العيون، والجراحة العامة، وأمراض القلب، والعظام، والنساء والولادة، والأعصاب.

وتلعب التبرعات السخية من أفراد المجتمع دورًا هامًا في تمويل خدمات المنصة، حيث تم تلقي أكثر من 5 ملايين عملية تبرع تجاوزت 220 مليون ريال.

2024-05-14 / 20:43
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