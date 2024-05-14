بوتين يزور الصين لهذا السبب

2024-05-14 / 20:22
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هبة بريس_ وكالات

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور الصين يومي 16 و17 مايو الجاري بدعوة من نظيره الصيني شي جين بينغ، حيث سيشاركان في احتفالات الذكرى الـ75 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسيأذنان بإطلاق عامي الثقافة الروسية والصينية في البلدين.

وأضاف الكرملين أن الزعيمين الروسي والصيني سيبحثان مجموعة كاملة من قضايا الشراكة الشاملة والتعاون الثنائي الاستراتيجي، والقضايا الدولية والإقليمية، سيلتقي خلالها بوتين، رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ لبحث التعاون الثنائي في المجالات التجارية والاقتصادية والإنسانية، كما سيزور مدينة خاربين المركز الإداري لمقاطعة هيلونغجيانغ، حيث سيحضر حفل افتتاح المعرض الروسي الصيني الثامن والمنتدى الروسي الصيني الرابع للتعاون بين الأقاليم، وسيلتقي طلاب وأساتذة جامعة خاربين.

2024-05-14 / 20:22
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