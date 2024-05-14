حيتان “الأوركا” تتسبب في غرق قارب ترفيهي بمضيق جبل طارق

2024-05-14 / 20:05
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هبة بريس – قسم التحرير

تسببت حيتان “الأوركا” في غرق قارب ترفيهي بمضيق جبل طارق على بعد كيلومترات قليلة من منطقة “كاب سبارطيل” قبالة سواحل طنجة.

وقالت مصادر صحفية اسبانية، أن حيتان”الأوركا” القاتلة تسببت في غرق قارب ترفيهي يدعى “ألبوران كونياك” كان يبحر على بعد 14 ميلا من منطقة كاب سبارطيل وعلى متنها مواطنين يحملان الجنسية الاسبانية .

وأضافت المصادر ذاتها أن أضرارا جسيمة لحقت بالقارب الذي يبلغ طوله حوالي 15 مترا حيث تسربت المياه الى داخله ما دفع بطاقه الى توجيه نداء إستغاثة للبحرية الاسبانية التي تدخلت لانقاذه.

2024-05-14 / 20:05
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