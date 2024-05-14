العدالة والتنمية يُقطر الشمع على وزارة عواطف حيار

2024-05-14 / 20:01
4

2024-05-14 / 20:01
4

مقالات ذات صلة

تلاميذ “فلسطينيون” يزورون مقر “مجلس المالكي”

2024-05-15 / 15:59
عاجل... زعيم البوليساريو يستقل طائرة مغادرا إسبانيا إلى الجزائر

السنغال يصد محاولات عصابة بوليساريو للطعن في علاقته العريقة…

2024-05-15 / 15:48

تزوجنى بدون مهر”…هل أطلقت ” الفاسيات “حملة تحث الشباب…

2024-05-15 / 15:13

في الإستئناف…تأجيل جلسة محاكمة البرلماني السابق البوصيري ومن معه

2024-05-15 / 14:41

انتخاب التويمي بن جلون رئيسا لمجلس مقاطعة مرس السلطان

2024-05-15 / 14:01

لا لاجتياح رفح”..وقفة بالمغرب تطالب بفتح المعابر بغزة

2024-05-15 / 13:12

تسجيل أزيد من 130 ألف مترشح بمنصة التكوين على…

2024-05-15 / 12:26

بعد مشروع “السكك”..”الوالي لهبيل” يطمح إلى خلق “منطقة اللوجيستيك”…

2024-05-15 / 11:29

مرضى القصور الكلوي مع التغطية الصحية…معاناة تصل البرلمان

2024-05-15 / 09:23

طقس الأربعاء.. أجواء حارة بكل ربوع المملكة

2024-05-15 / 09:02

‫4 تعليقات

  4. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
    الأحزاب للأحزاب والأغنياء مع الأغنياء والفقراء يحسد بعضهم بعضا ويحقد بعضهم على البعض وبي كل هؤلاء تجد أصحاب الحكمة الإلاهية الذين يعرفون الحق والناجون بإذنه ومغفرته. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم الذكرى لمن يعتبر والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى من آتبع الهدى

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى