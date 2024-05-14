العدالة والتنمية يُقطر الشمع على وزارة عواطف حيار

هبة بريس_ الرباط

قللت عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية ” نادية القنصوري” ، من حصيلة الحكومة في مجال التمكين اجتماعيا لذوي الإعاقة، والتي وصفتها (الحصيلة) بالضعيفة والهزيلة التي لا ترقى إلى مستوى التطلعات.

وقالت القنصوري في تصريح على موقع حزبها الرسمي، نها كانت تطمح أن يُوفر للأشخاص في وضعية إعاقة المزيد من الخدمات، لكن للأسف هذه الفئة من بين المواطنين المغاربة الذين عانوا في ملف اقصاء 8 مليون مغربي من التغطية الصحية المجانية، في الوقت الذي كان يجب أن يتلقى هؤلاء المزيد من العناية والدعم يجدون أنفسهم بلا تغطية صحية.

كما لم تترك القنصوري الفرصة تمر دون أن تذكر بأدوار وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة إبان حقبة بنكيران، قبل أن تعود وتعلن أسفها اليوم، داعية إلى إخراج بطاقة معممة تشمل فئات عريضة يستفيدون من خدمات تخفف عليهم المعاناة لأن القانون يضمن لهم الاستفادة من جميع حقوقهم.