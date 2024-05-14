واشنطن ترفض إدارة حماس على قطاع غزة

هبة بريس _ وكالات

أكدت وزارة الخارجية الأميركية على أن قطاع غزة لا يمكن أن يعود لإدارة حركة حماس ولا أن يصير منطلقا لشن هجمات ضد إسرائيل على حد قولها.

وأضافت أنه على إسرائيل أن تحقق في أي انتهاكات لحقوق الإنسان أو للقانون الإنساني الدولي، كما طالبتها بإجراء تحقيق كامل في حادثة الهجوم على مركبة تابعة للأمم المتحدة في غزة أمس الاثنين.

كما عادت واشنطن وأكدت من جديد على موقفها الرافض لعملية كبيرة في رفح، مشيرة أنها لا زالت تعتقد أن إنجاز الصفقة هو أفضل طريقة لإنقاذ الرهائن وتجنب عملية عسكرية واسعة النطاق.

وختمت وزارة الخارجية الأمريكية قولها : ” إذا لم يكن لدى إسرائيل خطة سياسية لمستقبل غزة فسيستمر التهديد وستجد نفسها غارقة في العنف”.