“الكوكايين” يُسقط ثلاثة أشخاص في شباك درك سطات

هبة بريس_ مكتب سطات

علمت هبة بريس من مصادرها، أن ثلاثة أشخاص سقطوا اليوم الاثنين في شباك الدرك الملكي بمركز البروج بسرية سطات، للاشتباه في حيازتهم لكمية من الكوكايين.

مصادرنا أضافت أن معلومات دقيقة قادت المحققين لنصب كمين محكم بالمدخل الرئيسي للمدينة، كان كافيا للإطاحة بالمشتبه فيهم الثلاثة الذين ينحدرون من إحدى الأقاليم المجاورة لعاصمة بني مسكين بعد أن كانوا يمتطون سيارة رباعية الدفع، ليتم اقتيادهم للتحقيق معهم ووضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية تمهيدا لإحالتهم على أنظار العدالة.

التحقيقات الأولية التي باشرتها عناصر الدرك الملكي إضافة إلى تفتيش السيارة تفتيشا دقيقا، أسفرا عن كمية من مخدر الكوكايين ناهيك عن مبالغ مالية و هواتف نقالة.