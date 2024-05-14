بركة يحدد 340 نقطة سوداء على مستوى الطرق الوطنية ويعد باصلاحها

هبة بريس _ الرباط

أفاد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، بأن الطرق الوطنية تعرف العديد من المقاطع التي تشهد حوادث سير متكررة، مشيرا إلى أن عدد النقط السوداء التي قامت الوزارة بتحديدها يبلغ 340.

وكشف نزار بركة في معرض رده على سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفهية، أن الوزارة وضعت استراتيجية مشتركة مع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية تهدف الى “تسريع وتيرة إصلاح عدد من المقاطع الطرقية الخطيرة والحد من النقط السوداء”.

وأشار في هذا السياق، إلى أنه تم خلال سنة 2023 معالجة 15 نقطة سوداء، مؤكدا أن هذه العملية ستتواصل بالسرعة المطلوبة مستقبلا.

وتطرق الوزير إلى بعض الإنجازات التي تم القيام بها على هذا الصعيد والتي همت، على الخصوص، الطريق الوطنية رقم 9 الرابطة بين مراكش و ورزازات، وتأهيل مقطع الطريق الجهوي رقم 413 الرابط بين مكناس وسوق الأربعاء على طول 88 كلم.