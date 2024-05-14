بركة..قمنا بالتصميم الوطني للبنيات التحتية الطرقية في أفق سنة 2040

هبة بريس _ الرباط

حل نزار بركة وزير التجهيز والماء، اليوم الثلاثاء، بمجلس المستشارين حيث كان الموضوع متعلقا بمشاريع الطرق التي تم الشروع في تشييدها

بركة الذي كان يتحدث أمام المستشارين البرلمانيين قال إن « هناك مشاريع للبنيات التحتية مرتبط بالتهييئ لتنظيم المغرب للتظاهرات الدولية في مقدمتها احتضان مونديال 2030 ».

وسجل بركة ” من الضروري التأكيد على أننا قمنا بالتصميم الوطني للبنيات التحتية الطرقية في أفق سنة 2040، والذي تم بكيفية تشاركية مع كا الجهات المعنية ”

وأكد على انه كان من الضروري أن لا يتم تحديد هذا التصميم من دون إشراك المعنيين بالأمر والمنتخبين والوزارات المعنية ”

وفي شق ٱخر استعرض الوزير مجموع المشاريع الطرقية متوقفا عند الطريق السيار بين الرباط والدار البيضاء، والتي سيتم إنجازها في أفق سنة 2030، وستكون مجاورة للملعب الكبير الذي سيتم تشييده في مدينة بنسليمان، وسيشكل قيمة مضافة للملعب الأكبر في إفريقيا ».

وكشف الوزير أن الوزارة « بصدد الانتهاء من الدراسة المتعلقة بالطريق السيار الرابط بين فاس ومراكش عبر بني ملال وخنيفرة »،

وتحدث الوزير عن أهمية هذه الاوراش مشيرا أنه ا سيكون لها قيمة جد مهمة لإنعاش عدد من الأقاليم