الأمير مولاي الحسن يترأس مأدبة غداء بمناسبة ذكرى تأسيس القوات المسلحة
هبة بريس _ الرباط
بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، اليوم الثلاثاء بنادي الضباط بالرباط، مأدبة غداء أقامها جلالة الملك بمناسبة الذكرى الثامنة والستين لتأسيس القوات المسلحة الملكية.
وذكر بلاغ للقيادة العليا للقوات المسلحة الملكية أنه ولدى وصول صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن لنادي الضباط، تقدم للسلام على سموه الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية، قبل أن يستعرض سموه تشكيلة من فوج المقر العام التي أدت التحية.
إثر ذلك، تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، رئيس الحكومة، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، والفريق أول قائد الدرك الملكي، والفريق الجوي مفتش القوات الملكية الجوية، واللواء البحري مفتش البحرية الملكية، والعميد قائد الحامية العسكرية الرباط-سلا.
حضر هذه المأدبة رئيس الحكومة، وعدد من مستشاري صاحب الجلالة، وأعضاء الديوان الملكي، وأعضاء الحكومة، وكبار ضباط القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، والملحقون العسكريون الأجانب المعتمدون بالرباط، إلى جانب عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية.
وقد جرى الاحتفاء بالذكرى الثامنة والستين لتأسيس القوات المسلحة الملكية بمختلف الحاميات العسكرية والثكنات والوحدات التابعة للقوات المسلحة الملكية، بتنظيم حفلات تميزت، على الخصوص، بتحية العلم وتلاوة الأمر اليومي الذي وجهه جلالة الملك إلى أفراد القوات المسلحة الملكية، وأيضا بتسليم الأوسمة، فضلا عن استعراضات عسكرية.
8 تعليقات
مااريد قوله في هدا الاحتفال العظيم وهده المئدوبة للعداء ان يحفض الله الامير مولاي الحسن بما حفض الله الذكر الحكيم
حفظ الله ولي العهد الأمير مولاي الحسن بما حفظ الله القرآن الكريم إنها مناسبة غالية جدا على المغاربة.
الله يحفظ لينا امير ملاي الحسن ويطولنا الله في عومره ويستر الله من شر خلقه وعنين الغدارين ويعدهم عليه كبعدت السماء عن الارض
تحية عسكرية واجلال. لقواتنا المسلحة وكافة الأمن الوطني والدركي الساهرين على حماية الوطن.
كل النصر ثم النصر لي اميرنا مولاي الحسن ودائما وابدا وللابد الله الوطن الملك
انعام اسيدي نعام الله ينصر مولاي الحسن
تبارك الله على ولي العهد الأمير مولاي الحسن حفظه الله وابعد عنه كل سوء ومكروه.
ذكرى عظيمة بمناسبة تأسيس القوات المسلحة الملكية المغربية العز والنصر. لولي العهد الأمير مولاي الحسن ماشاء الله تبارك الله عليه حفظه الله ورعاه وسدد خطاه.