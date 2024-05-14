تحطم طائرة بدون طيار خلال مناورات “الناتو” في إستونيا
ذكرت وسائل إعلام أن طائرة بدون طيار سقطت خلال مناورات عسكرية لـ”الناتو” في إستونيا تشارك فيها عدة دول في حلف شمال الأطلسي، وتسببت باندلاع حريق كبير.
وبحسب الموقع Postimees.: “أول أمس سقطت طائرة بدون طيار في Saarde Parish خلال مناورة كبيرة تسمى “عاصفة الربيع”، مما أدى إلى حريق بالمنطقة استغرق إخماده ساعة ونصف”.
يشار إلى أن الطائرة بدون طيار التي كانت تحتوي على نحو ستة لترات من البنزين اشتعلت عند سقوطها وتسببت في حريق امتد إلى مساحة نحو 50 مترا مربعا.
4 تعليقات
الطائر التي تكون بدون طيار يكون من ورائها شيئا ما والله اعلم.
ربما تكون طائرة استخبارية وهناك من قام بتحطيمها!!!! هناك غموض في هذه الطائرة العسكرية
هذآ يسمى تطوير التكنولوجيا مما اختاروا صنع طائرة بدون طيار ولكن للأسف الشديد بعض الاحيان تصبح كارثة بيئية كما حصل لهذا الطائرة العسكرية بدون طيار وتسببت في حريق هائل يلتهم مساحة..
الحمدلله لم يكن هناك طيار ولكن للأسف الشديد تسببت في حريق مهول أدى إلى ضياع 50 متر من المساحة