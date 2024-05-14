استشهاد 82 فلسطينيا في قطاع غزة خلال 24 ساعة

2024-05-14 / 14:58
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 35 ألفا و173 شهيدا و79 ألفا و61 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

وقالت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي: “الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 82 شهيدا و234 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية”.

وأشارت إلى أنه “ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”

ومنذ السبت الماضي، وسّع الجيش الإسرائيلي بشكل متزامن، هجماته البرية والجوية في جميع محافظات غزة بعد مطالبته بتهجير أهالي مناطق واسعة في شمالي القطاع ووسط مدينة رفح (جنوب) وتوغله في جنوبي مدينة غزة وشرقي خان يونس (جنوب) إضافة لتنفيذه سلسلة غارات عنيفة أسفرت عن عشرات الشهداء والجرحى بمناطق متفرقة من القطاع.

2024-05-14 / 14:58
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‫9 تعليقات

  2. حسبنا الله ونعم الوكيل
    حسبنا الله ونعم الوكيل
    حسبنا الله ونعم الوكيل
    لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم

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  7. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير و لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

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  8. لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
    حسبنا الله ونعم الوكيل
    اللهم امين يارب العالمين

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