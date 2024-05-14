فرنسا.. مقت__ ل شخصين أثناء هجوم على شاحنة تابعة لإدارة السجن

لقي اثنان من ضباط السجن تابعين لوزارة العدل مصرعهما وأصيب ثلاثة آخرون، اليوم الثلاثاء في أور (شمال فرنسا)، خلال هجوم على شاحنة تابعة لإدارة السجن، حسبما أعلن وزير العدل.

وكتب إريك دوبونت موريتي، على شبكة التواصل الاجتماعي (إكس): “تعرضت قافلة سجناء لهجوم في أور. توفي اثنان من ضباط السجن، وأصيب ثلاثة بجروح خطيرة”.

كما أعلن المسؤول الفرنسي عن تشكيل وحدة أزمات بمقر وزارة العدل. ووفقا لوسائل الإعلام المحلية، هاجمت سيارتان، حوالي الساعة 11 صباحا، شاحنة تابعة لإدارة السجن أثناء إخراج نزيل من روان باتجاه إيفرو.

وقتل المهاجمون اثنين من الضباط وأصابوا ثلاثة آخرين بجروح خطيرة. ويظهر مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي رجلين يرتديان ملابس سوداء ويطلقان النار على مركبات إدارة السجن التي لا تحمل أية علامات.

وبعد ذلك لاذت السيارتان بالفرار، حيث عثر على إحداهما محترقة في بلدة فاترفيل، والأخرى محترقة أيضا بجوار مستشفى إيفرو، فيما أصيب أحد المهاجمين أيضا.