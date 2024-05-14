بعد واقعة التدافع..الكاتب السعودي “المسلم” يدعو المثقفين الى التقليل من “الغرور والأستاذية “

هبة بريس – قسم التحرير

رد الكاتب السعودي ، أسامة المسلم على الجدل الذي رافق واقعة الفوضى والإغماءات التي عمت معرض الكتاب بالرباط بسبب الأفواج البشرية الكبيرة التي حضرت للقاءه، بالدعوة الى التقليل من الأستاذية والغرور لدى البعض .

ودعا أسامة المسلم المثقفين والكتاب الى التقليل من الغرور والغطرسة النخبوية ، مؤكدا أن هذه المحبة الغامرة لم تنشأ بين ليلة وضحاها وإنما كانت نتاج سنوات من التواصل، حرص فيها أن يقدم لقرائه ما يحترم عقولهم وفق تعبيره .

وقال أسامة المسلم : “نصيحة لكل فرد ينتمي للوسط الأدبي ويريد المساهمة في دعم الحراك الثقافي العربي الجديد بأن ينزل من تلك البروج العاجية وينصت لهذا الجيل الواعي والفطن ويفهم ويتفهم رغباته واهتماماته ويحاكيها من خلال إنتاجه وقتها لن يجد أن المشكلة كما يُشاع في جيل قد هجر القراءة وولى مديراً عنها بل المشكلة الحقيقية في فئة أعماها غرور النخبوية وغطرسة الأستاذية وقدمت محتوى لا يتقبله