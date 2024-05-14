وهبي : 500 مليون فيديو مزور انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي

أكد، وزير العدل عبد اللطيف وهبي؛ أن السلطات تعمل على التصدي لعدد كبير من المنشورات التي تٌعرف طريقها لوسائل التواصل الاجتماعي، حيث تحرك النيابة العامة متابعات، وأجهزة الأمن الوطني تشتغل بطاقة كبيرة.

وقال الوزير في معرض رده على أسئلة النواب البرلمانيين خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة امس الاثنين 13 ماي الجاري، أن المنشورات اليومية على وسائل التواصل الاجتماعي عددها كبير جدا، وأن ما يصل إلى هواتف المغاربة هو فقط ما تسرب مما تم اعتراضه.

وأقر وزير العدل بصعوبة اتخاذ أي قرار لوقف هذه البرامج لأن هناك قيودا والتزامات تحول دون إغلاقها، مشيرا إلى أن 500 مليون فيديو مزور انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال سنة 2023، قائلاً: :القرار في هذه المنصات ليس قرارنا مائة بالمائة”،

وأضاف “ليس من السهل أن تتخذ قرارا بإغلاق هذه المواقع، نحن دولة داخل منظومة دولية تفرض التزامات وقيود”.