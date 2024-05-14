نفقات “المقاصة” بلغت 4 مليارات درهم خلال 4 أشهر

2024-05-14 / 11:00
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أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن إصدارات النفقات برسم المقاصة بلغت، عند نهاية أبريل الماضي، 4 ملايير درهم، بانخفاض بنسبة 55 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذه الإصدارات حققت معدل إنجاز بلغ 24 في المائة من مجموع توقعات قانون المالية لسنة 2024.

وأورد المصدر ذاته أن نفقات التشغيل الصادرة بلغت ما يعادل 91,5 مليار درهم، من بينها 51,8 مليار درهم متعلقة بالرواتب والأجور التي سجلت ارتفاعا بنسبة 2,1 في المائة

وارتفعت مصاريف المعدات بنسبة 11,7 في المائة إلى 26,6 مليار درهم، وسجلت النفقات المتعلقة بالتكاليف المشتركة، في المقابل، انخفاضا بنسبة 44 في المائة إلى 9,31 مليار درهم.

وأبرزت الخزينة أن حصة الميزانية العامة من مبالغ الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة تراجعت بنسبة 4,4 في المائة، نتيجة لانخفاض المبالغ المستردة من الضريبة على القيمة المضافة الداخلية إلى 2,54 مليار درهم.

2024-05-14 / 11:00
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