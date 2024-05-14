بدء أعمال مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية

2024-05-14 / 09:55
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انطلقت اليوم الثلاثاء بالمنامة بمملكة البحرين أعمال اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، تمهيدا للقمة العربية العادية في دورتها الثالثة والثلاثين التي ستعقد بعد غد الخميس.

ويحضر المغرب في هذا الاجتماع الوزاري العربي بوفد يرأسه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة ويضم بالخصوص السادة محمد آيت وعلي سفير المغرب بالقاهرة، ومندوبه الدائم بالجامعة العربية، ومصطفى بنخيي سفير المغرب بالبحرين، وعبد العالي الجاحظ رئيس قسم المنظمات العربية والإسلامية بالوزارة، ومصطفى رزوق رئيس قسم المشرق ، وهشام ولد الصلاي نائب مندوب المغرب بالجامعة العربية.

وتم قبيل الاجتماع عقد سلسلة من اللجان الوزارية المعنية بمتابعة عدد من القضايا .

ومن المنتظر أن ينظر الاجتماع الوزاري العربي في جدول أعمال القمة العربية وفي مشاريع القرارات التي ستصدر عن القمة

2024-05-14 / 09:55
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