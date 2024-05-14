رئيس الوزراء القطري: محادثات وقف إطلاق النار في غزة وصلت لطريق مسدود
هبة بريس / وكالات
قال رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، الثلاثاء، إن محادثات وقف إطلاق النار في غزة “وصلت لطريق مسدود” وإن “عملية رفح أعادت الأمور للوراء”.
وأضاف محمد بن عبدالرحمن الذي يشغل أيضا منصب وزير الخارجية، خلال منتدى قطر الاقتصادي بالدوح، أنه “في الأسابيع القليلة الماضية، شهدنا بعض الزخم المتزايد، ولكن لسوء الحظ لم تتحرك الأمور في الاتجاه الصحيح ونحن الآن في حالة من الجمود تقريبا. بالطبع ما حدث في رفح أعادنا إلى الوراء”.
وأوضح رئيس وزراء قطر أن بلاده ستستمر في الوساطة بين إسرائيل وحركة حماس، بحسب ما نقلت وكالة رويترز. وتؤدي الدوحة مع القاهرة بجانب واشنطن، ذلك الدور في الصراع المستمر منذ 7 أشهر.
وقال محمد بن عبدالرحمن إن الدوحة لم توقف التفاوض بين إسرائيل وحماس رغم التحديات التي يواجهونها.
وفي سياق متصل، ذكر مسؤول مطلع لرويترز دون الكشف عن هويته، أن مدير المخابرات الأميركية سيتوجه إلى الدوحة لاجتماع طارئ مع رئيس وزراء قطر.
وشدد رئيس وزراء قطر أن مكتب حماس في الدوحة سيظل مفتوحا طالما استمرت الحرب وهناك حاجة للتواصل مع الحركة، لافتا إلى أنه يتعين أن تكون هناك حكومة فلسطينية واحدة في كل من الضفة الغربية وغزة بناء على توافق فلسطيني.
12 تعليقات
اللهم احفظهم وانصرهم وارزقهم السعاده والرزق من حيث لم يحتسبو يارب العالمين
الله يحفظ غزة واهلها ويزيح الغمة يارب
اللهم سخر لهم جنود الارض وملائكة السماء
اللهم انصر اخواننا في فلسطين و غزة يارب 🤲
الله ينصركم يارب العالمين
الله ينصركم يارب العالمين
اللهم انصرهم نصرا عزيزا كريما يارب العالمين
اللهم انصرهم وفرج عنهم اميين يارب العالمين
اللهم لا تؤاخذنا بعجزنا وخذلاننا لإخواننا في غزة
حسبنا الله ونعم الوكيل
حسبنا الله ونعم الوكيل …يااارب أنصر أهلنا في غزه ياارب تولى أمرهم كن لهم عونا ونصيرا
اللهم ثبت اقدامهم وانصرهم على عدوهم
يا رب انصرهم وفرج كربهم