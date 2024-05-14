طقس الثلاثاء ..ارتفاع ملموس في درجة الحرارة

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، أن تتشكل سحب منخفضة كثيفة مرفوقة بأمطار ضعيفة ومتفرقة فوق السهول الواقعة شمال آسفي والريف الغربي، وذلك خلال الصباح.

كما يرتقب تشكل كتل ضبابية فوق السواحل الوسطى ومنطقة السايس، في حين سيكون الطقس حارا نسبيا بالجنوب الشرقي وشرق وجنوب الأقاليم الجنوبية، مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من السواحل، وجنوب البلاد، والجنوب الشرقي، والواجهة المتوسطية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 07 و 12 درجة بمرتفعات الأطلس و الريف، وما بين 18 و 23 درجة بالجنوب الشرقي، وبأقصى جنوب البلاد، وما بين 12 و 18 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستنخفض بالشمال الغربي للبلاد.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج شمال الدار البيضاء، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين الدار البيضاء