التدخين بالسبسي داخل سيارة أجرة يطيح بسائقها  بتطوان

هبة بريس_ تطوان

علمت هبة بريس من مصادرها، أن عناصر أمن ولاية تطوان، تمكنت من توقيف سائق سيارة أجرة من الحجم الكبير، للاشتباه فيه بتعاطي مخدر الكيف بواسطة” السبسي”وهو يزاول مهنته التي ينظمها القانون.

وأضافت ذات المصادر، أن الموقوف تم اقتياده صوب مقر الولاية للتحقيق معه فيما نُسب إليه، حيث من المنتظر أن تتم إحالته على أنظار النيابة العامة المختصة، فيما رأت مصادر أخرى أن تكون لهذه الواقعة تداعيات أخرى قد تصل إلى حد سحب رخصة الثقة منه.

هذا وكانت عناصر الأمن بولاية أمن تطوان، قد توصلت بمعلومات تفيد بأن سائق سيارة أجرة من الحجم الكبير يدخن ” الكيف بالسبسي” داخل سيارته، مما جعل العناصر الأمنية تتحرك بسرعة لايقافه على مستوى شارع الجيش الملكي، ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، وبعد تفتيشه تم العثور على لفافة الكيف والسبسي داخل الطاكسي.