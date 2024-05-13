مراكش تُطلق أكبر حملة للسحب المؤقت همت 317 رخصة ثقة لسيارة الأجرة
ع اللطيف بركة : هبة بريس
كشف وزير الداخلية في رده عن سؤال كتابي تقدم به الفريق الحركي إلى حرص السلطات على التنسيق مع المصالح الأمنية المكلفة بالمراقبة الطرقية من أجل رصد والتصدي لشتى الممارسات المخالفة للقوانين والضوابط المعمول بعها،
واشار لفتيت في جوابه ان السلطات قامت باتخاذ الإجراءات التأديبية والعقوبات اللازمة في حق مرتكبي المخالفات المسجلة والتي قد تصل إلى السحب النهائي لرخصة الثقة وتوقيف المركبة المستعملة كسيارة أجرة.
وبهذا الخصوص قدم لفتيت حصيلة عمل السلطات نموذج مدينة مراكش حيت تم خلال الفترة الممتدة من يناير 2023 وإلى غاية شهر فبراير 2024 سحب 317 رخصة ثقة لمدة تراوحت بين شهر وستة أشهر، كما تم خلال نفس الفترة سحب 15 رخصة ثقة بشكل مؤقت في انتظار صدور الأحكام القضائية المتعلقة بها.
وأكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن المصالح المركزية والترابية التابعة لوزارته تولي أهمية خاصة بتنظيم وضبط قطاع سيارات الأجرة، حيث تم اعتماد مجموعة من التدابير والإجراءات وفق خطة عمل مندمجة وتشاركية.
19 تعليقات
خدمة نقية
احسن خبر حيت راهم طغاو بزااااف
سرههم والله العظيم عيقو علينا وبسالو بجهد والله ومبقاوش كاع بغاو يهزونا ولا يشوفو جيهتنا
تاهوما زادو فيه مابقاوش كيحتارمو المواطن كاع
شي وحدين الله يسمح ليهم و صافي
مزيانه فيهم راه ضسرو وبزاف
الله اجعل البركة فطوبيس وخا كيكون زحام
يستاهلوا اكثر
احسن ما دارو لان راه عيقو بزاااف
عيقو والله ميبغي يهزك دايز خاوي وي قولك سليت طمع طاعون
عيقو والله ميبغي يهزك دايز خاوي وي قولك سليت طمع طاعون
طغاو بزاف
يجب التأطير والتكوين والتوعية لهذا القطاع الحيوي ..حتى يلفظ المتطفلين وكل من هب ودب
مزيانة فهدوك ليحكرو المواطن
لا تستطيع وصف احساسك بالاحتقار وانت في بلدك عندما يرفض كثير من اصحاب الطاكسي نقلك من مكان لاخر في مدينة مراكش بينما اصحاب هذه العربات يتربصون بالاجانب ويطلبون نقلهم. زرت مدينة مراكش ونظرا لبعد المسافة ركبت القطار لتتمكن بنتي الصغيرة من تحربة القطار لاول مرة وتركنا السيارة. وكان هذا القرار موءسفا لما عانيته بمراكش.لا حول ولا قوة الا بالله. الجشع والطمع سلوك الشيطان ولا يمت صلة بالانسان
أغلب مزاولي رخصة الثقة يسئون لبلدنا المغرب..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يجب الالتزام بدفتر التحملات ….
باش تعرف أن هاد القطاع فيه شوية ديال الخواص..
شيء من الشجاعة و الشفافية من لدن وزارة النقل و وزارة الداخلية . لا مخرج لهذا المشكل الذي امتد لسنين الا حل وحيد القطع مع الكريمة تماما و خلق شركات من جهة صاحب الشكارةً الفيروس الاعظم سيختفي ثم من جهة اخرى خلق مناصب الشغل واخيرا السماح للتطبيقات المنضمة . زد على ذلك الهندام عند السائقين و روائح العرق .