تصريحات الميراوي بالبرلمان تُغضب شبيبة بنكيران

هبة بريس_ الرباط

استنكرت شبيبة العدالة والتنمية ما وصفتها بلغة التهديد والوعيد التي تحدث بها وزير التعليم العالي في حق طلبة الطب، مطالبة الحكومة وعلى وجه الاستعجال تحمل مسؤوليتها واستئناف الحوار والإنصات للإشكالات العملية الحقيقية التي يطرحها طلبة الطب والصيدلة والمرتبطة بتقليص سنوات الدراسة ولا سيما تلك المتعلقة بضمان الجودة وتوفير التكوين والتأطير والتدريب الميداني الكافي، ودرء الخسائر الكبيرة على كل المستويات التي يدفع لها سلوك وتصريحات الوزير.

ودعا بلاغ شبيبة العدالة والتنمية توصلت هبة بريس بنسخة منه، الحكومة إلى المبادرة لإيجاد الحلول المناسبة، عوض التصريحات التصعيدية والمستفزة وخطاب التشكيك الذي لن يؤدي إلا إلى تأجيج الاحتجاجات وتعميق حالة عدم الثقة بين الطلبة والوزارة.

وأكدت شبيبة العدالة والتنمية أنها تابعت باستغراب شديد التصريحات غير المسؤولة للسيد عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الإثنين، والتي أصدر خلالها تهديداً لطلبة الطب في حال استمرار إضرابهم.

هذا وقد ناشد الميراوي ما وصفهم بأطباء المستقبل بالتوجه إلى فصولهم، مبرزا أنه من بين 50 مطلبا التي تم التوصل بها من طرف الطلبة تم تحقيق 45 مطلبا، بينما هناك مطالب غير مقبولة نهائيا.

ولفت الميراوي النظر إلى أن الحوار الوطني حول هذا الملف لم يعد قائما، بل هناك حوارات على صعيد الكليات والرؤساء يستقبلون الطلبة لتجاوز المشاكل الممكن حلها محليا.