تخليق الحياة العامة تجمع السلطات القضائية على طاولة النقاش

هبة بريس_ الرباط

“تخليق الحياة العامة مقاربات متعددة”، هو عنوان الندوة التي جمعت اليوم الإثنين بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ‏ورئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات على طاولة النقاش من خلال تقديم العديد من المداخلات التي تروم تسليط الضوء على هذا المعطى الدستوري الذي يهدف بالأساس إلى المحافظة على المكتسبات التي حققها المغربي في هذا المجال.

“عبد اللطيف طهار”، عضو المجلس الأعلى للسلطة ‏القضائية، ورئيس لجنة الأخلاقيات ودعم استقلال القضاة، قال في مداخلة له: إن تخليق الحياة ‏العامة هو خيار استراتيجي للدولة، وكل مؤسساتها معنية بذلك، وهو ما يظهر ‏من خلال استقراء مجموعة من المبادئ الواردة في دستور المملكة؛ حيث أوجب ‏الفصل 36 في فقرته الثانية على السلطات العمومية الوقاية – طبقا للقانون – من ‏كل اشكال الانحراف المرتبطة بنشاط الإدارات والهيئات العمومية، وباستعمال ‏الأموال الموجودة تحت تصرفها، وبإبرام الصفقات العمومية وتدبيرها والزجر ‏عن هذه الانحرافات، ونص الفصل 154 في فقرته الثانية على أن المرافق ‏العمومية تخضع لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية، وتخضع في ‏تسييرها للمبادئ والقيم الديموقراطية التي اقرها الدستور، كما أوجب الفصل ‏‏155 على أعوان المرافق العمومية ممارسة وظائفهم وفق مبادئ احترام ‏القانون والحياد والشفافية والنزاهة والمصلحة العامة.‏

وأضاف المتحدث، أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية باعتباره المؤسسة ‏الدستورية التي تشرف على القضاء كسلطة مستقلة كما نص على ذلك الفصل ‏‏107 من الدستور لم يكن بمعزل عن هذه الدينامية التي تعرفها بلادنا تحت ‏القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، لأجل ذلك تبنى المجلس ‏استراتيجية لعمله على المدى القريب والمتوسط (2021-2026) وهي عبارة ‏عن خارطة طريق، وبرنامج عمل يحدد أولويات اشتغاله وكيفيات وطرق ‏التنفيذ، وذلك بهدف اضطلاع القضاء بدوره في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ‏وحماية الحقوق والحريات ودعم الاستثمار، وترسيخ قيم الديمقراطية والحكامة ‏الجيدة والنزاهة والشفافية، وموضوعُ التخليق كان حاضرا بقوة في هذا ‏المخطط الاستراتيجي الذي اعتمده المجلس.‏

ومن جهته أكد “جلال الأدوزي”، مفتش ‏بالمفتشية العامة للشؤون القضائية، على أن هذه المفتشية تعبأت منذ دخول القانون ‏المتعلق بها بتاريخ 3 أكتوبر 2021 حيز التنفيذ، للاضطلاع بالمهام التي أناطها ‏بها هذا القانون، تنزيلا لمقتضيات المخطط الاستراتيجي للمجلس الذي سطر ‏ضمن أولوياته تعزيز النزاهة والشفافية.‏

وتبرز مساهمة المفتشية العامة للشؤون القضائية في مجال التخليق، يضيف ‏المتحدث، من خلال مباشرة اختصاصاتها التي حددت في المادة العاشرة من هذا ‏القانون، والمتمثلة في التفتيش القضائي المركزي لمحاكم المملكة، رئاسة ‏ونيابة عامة، وتنسيق وتتبع التفتيش اللامركزي والإشراف عليه، ودراسة ‏ومعالجة الشكايات والتظلمات التي يحيلها السيد الرئيس المنتدب، والقيام في ‏المادة التأديبية بالأبحاث والتحريات التي يأمر بها الرئيس المنتدب، وتتبع ‏ثروات القضاة بتكليف من الرئيس المنتدب، وتقدير ثروات القضاة وأزواجهم ‏وأبنائهم بتكليف من الرئيس المنتدب وموافقة المجلس. ‏

وفي مداخلة حول دور النيابة العامة في تخليق الحياة العامة، شدد صالح ‏تزاري، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، على أن ‏تخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد المالي يعتبر من أولويات السياسة الجنائية ‏بالمملكة المغربية، مستندا إلى ما أكدته الخطابات الملكية، ومن بينها الخطاب ‏الملكي السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بمناسبة ثورة ‏الملك والشعب (سنة 2014)، حيث أكد جلالته أن “اللحاق بركب الدول ‏الصاعدة لن يتم إلا بمواصلة تحسين مناخ الأعمال، ولا سيما من خلال المضي ‏قدما في إصلاح القضاء والإدارة ومحاربة الفساد، وتخليق الحياة العامة، التي ‏نعتبرها مسؤولية المجتمع ككل”.‏

“تزاري” استعرض التوجيهات التي تصدرها رئاسة النيابة العامة، عبر ‏دورياتها، بهدف تخليق الحياة العامة وحماية المال العام ومحاربة الفساد، ‏وتعقب مختلف جرائم الفساد، وتعزيز ثقة المواطن في قدرة العدالة الجنائية ‏على مواجهة تلك الانحرافات، وحماية الاستثمار والمستثمرين، من آثارها ‏السلبية. ‏

“هشام مكروم”، رئيس المجلس الجهوي للحسابات لجهة ‏الدار البيضاء-سطات، شدد على أن تخليق الحياة العامة يعد أمرا محوريا لتعزيز ثقة ‏المواطن في علاقته بجميع مناحي حياته، في المؤسسات وفي تيسير الولوج إلى ‏الخدمات والمرافق العمومية، مضيفا أن تخليق الحياة العامة يخلق البيئة ‏السليمة الحاضنة للاستثمار المتمر والكفيل بخلق فرص الشغل، والمساهمة ‏الفعالة في تنشيط الدورة الاقتصادية، ما ينعكس على الدولة بتحقيق أهدافها ‏التنموية والاقتصادية، وعلى المواطن بتحقيق العيش الكريم.‏

ومن جهته، أكد “يوسف غلام”، نائب وكيل الملك لدى المجلس الجهوي للحسابات ‏بجهة الدار البيضاء سطات، على أن المجالس الجهوية للحسابات تتولى مراقبة ‏مجالس الجهات والجماعات الترابية وهيئاتها، وكيفية قيامها بتدبير شؤونها، ‏ويعاقب عند الاقتضاء على كل اخلال بالقواعد السارية على الهيئات المذكورة، ‏مضيفا أن الوظيفة العقابية تظهر كنتيجة وتكملة للأعمال الرقابية الأخرى لهذه ‏المحاكم المالية، بما يحقق التكامل في اختصاصاتها بين ما هو قضائي والغير ‏قضائي، أي الجمع بين السلطة الرقابية والسلطة العقابية في احترام تام للمعايير ‏الدولية في هذا الشأن.‏

وفي مداخلة ختامية أكد “أحمد أجعون”، عميد كلية العلوم القانونية ‏والسياسية بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، أن الأخلاق هي صمام الأمان والدرع ‏الواقي في حياة الأفراد والأمم والشعوب، مضيفا أن تخليق الحياة العامة يعد ‏ركيزة أساسية للحكامة الجيدة، وضمانة للنزاهة والشفافية، ولا يمكن أن يتأتى ‏هذا التخليق إلا من خلال مقاربة متكاملة وشمولية، ومتعددة الركائز، فهي قضية ‏مجتمعية، مشيرا إلى أن الجامعة هي مجال للتنشئة والتكوين في مجال تخليق ‏الحياة العامة، وهي فضاء للنقاش والحوار والبحث العلمي المرتبط بالتخليق، ‏وذلك عبر وضع مجموعة من البرامج التي تعالج مواضيع الأخلاق والقيم ‏ووحدات قانونية وتدبيرية، ويمتد التكوين، يضيف المتحدث، ليشمل مجال ‏الرقمنة والحكامة الرشيدة، وتفصيل اختصاصات جميع المتدخلين في تخليق ‏الحياة العامة من سلطات قضائية وإدارية ورقابية وسلطات إنفاذ القانون ‏وغيرها.‏