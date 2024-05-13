المنصوري تتفقد أوراش تنموية بمراكش

هبة بريس_ الرباط

قامت رئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش بزيارة تفقدية لتتبع أشغال تأهيل الحي الصناعي سيدي غانم بغية الوقوف على سير العمليات هناك.

المنصوري التي كانت رفقة والي الجهة عامل عمالة مراكش وقفت خلال الزيارة الميدانية هاته على سير الأشغال ودرجة تقدمها، وهو المشروع الذي يمتد على مساحة تقارب 200 هكتا، إلى جعله نموذجا يواكب التطور الحضري والإقتصادي للمنطقة الصناعية، وتسهيل عمليات التنقل والجولان، وتحسين جودة الخدمات والربط بالشبكات، والتقليل من مصادر ومسببات التلوث بها.

وقد بلغت الأشغال بالشطر الأول مراحل متقدمة، وتتضمن معالجة مختلف الشبكات وإعادة تركيبها وتجديد قنواتها، وفي مقدمتها شبكة التطهير السائل، وطمر الشبكة الكهربائية عبر إزالة 18 كلم من الأحبال الكهربائية الهوائية الملتوية، ووضعها وم دها تحت الأرض، مع ما يتطلب ذلك من إعادة ربط جميع المقاولات والشركات والمحلات التجارية والسكنية بهاتين الشبكتين، وإصلاح مناحي الخلل القديمة والأعطاب التي

أصابتهما؛ هذا إضافة إلى تقوية شبكة الإنارة العمومية، وبناء المحولات الكهربائية؛ وتجديد شبكات الهاتف وتقويتها.

كما تتضمن الأشغال العديد من المشاريع التنموية من بينها:

– تهيئة وصيانة الطرقات والأرصفة وملتقيات الطرق

– عنونة الطرق والممرات، وتقوية التشوير داخل المنطقة الصناعية

– تثبيت كاميرات مراقبة

– تهيئة المساحات الخضراء ومد 15 كلم من قنوات الري والسقي بالمياه المعالجة

– صيانة وتحسين الواجهات باعتماد ميثاق حضري يبرز ويحافظ الطابع الخاص لمدينة مراكش

– إحداث محطات كهروشمسية لتزويد مقر الشركات بالكهرباء

تجدر الإشارة، إلى أن هذا المشروع هو ثمرة شراكة بين وزارة الداخلية، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وزارة الصناعة والتجارة، وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، مجلس جهة مراكش آسفي، جماعة مراكش، الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، وجمعية المقاولين وأرباب الشركات بالحي الصناعي.