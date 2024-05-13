أبوعبيدة انقطاع الاتصال بالأسرى نتيجة القصف

2024-05-13 / 19:11
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هبة بريس_ وكالات

قال أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام إن القصف العنيف خلال العشرة أيام الماضية، أدى إلى انقطاع الاتصال بمقاتلين قساميين يحرسون 4 أسرى محتجزين لدى المقاومة في قطاع غزة.

وأضاف أبو عبيدة أن مجموعة من المقاومين كانوا يحرسون أربعة أسرى من بينهم الأسير هيرش غولدبيرغ بولين“.

وكانت كتائب القسام بثت، يوم 24 من الشهر الماضي، شريطا مصورا لبولين -والذي يحمل الجنسية الأميركية- ندد فيه بما وصفه بإهمال حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للأسرى، وطالبها بالعمل للإفراج عنه.

2024-05-13 / 19:11
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