احباط محاولة تهريب دولي لـ 4750 قرص طبي بميناء طنجة المدينة
هبة بريس – مكتب طنجة
أسفرت إجراءات المراقبة الحدودية التي باشرتها مصالح الأمن الوطني بميناء طنجة المدينة، زوال يوم الأحد 12 ماي الجاري، عن إحباط محاولة للتهريب الدولي لـ 4750 قرص طبي مخدر من أنواع مختلفة.
وقد مكنت هذه العملية الأمنية من حجز كميات المخدرات المهربة لدى مواطنة تحمل الجنسية الاسبانية، تبلغ من العمر 49 سنة، مباشرة بعد وصولها على متن رحلة بحرية قادمة من إحدى الموانئ الأوروبية.
وقد تم إخضاع المشتبه فيها للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين في هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المفترضة وطنيا ودوليا لهذا النشاط الإجرامي.
وتندرج هذه القضية في سياق العمليات الأمنية المكثفة والمتواصلة التي تباشرها مختلف مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، بهدف مكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.
19 تعليقات
شكرا على مجهوداتكم
العز و النصر للرجال الامن الله يحفظ وطننا.
لهلا يخطي علينا رجال الامن الله ينصرهم
اننا نفتخر بكم
تحية خاصة لرجال الأمن وبالخصوص لرجال مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني
شكرا للمصالح الامنية على كل المجهودات المبذولة لاستتباب الامن ومحاربة هذه الظواهر
عيون هذا الوطن التي لا تنام
برافو رجال الأمن
شكرا للأمن الوطني المغربي
كل الاحترام والتقدير للأجهزة الأمنية
تحية و تقدير لرجال الحموشي
تحية وتقدير لرجال الحموشي مزيدا من العمل وفقكم الله
كل الشكر والتقدير للأجهزة الأمنية الساهرة على مكافحة المخدرات بمختلف انواعها
كان الله في عون رجال الأمن الوطني لمحاربة هذه الظاهرة التي تدمر شبابنا
المخدرات والمؤثرات العقلية تغزو الأسواق والأحياء الشعبية..
يجب القضاء على تجار المخدرات..
من المسؤول عن تفشي المخدرات والسموم داخل المجتمع المغربي..
اللهم اهدي شبابنا وردهم إليك ردا جميلا..
على الشرطة التحرك لوقف زحف المخدرات..