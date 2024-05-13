احباط محاولة تهريب دولي لـ 4750 قرص طبي بميناء طنجة المدينة

2024-05-13 / 19:02
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هبة بريس – مكتب طنجة

أسفرت إجراءات المراقبة الحدودية التي باشرتها مصالح الأمن الوطني بميناء طنجة المدينة، زوال يوم الأحد 12 ماي الجاري، عن إحباط محاولة للتهريب الدولي لـ 4750 قرص طبي مخدر من أنواع مختلفة.

وقد مكنت هذه العملية الأمنية من حجز كميات المخدرات المهربة لدى مواطنة تحمل الجنسية الاسبانية، تبلغ من العمر 49 سنة، مباشرة بعد وصولها على متن رحلة بحرية قادمة من إحدى الموانئ الأوروبية.

وقد تم إخضاع المشتبه فيها للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين في هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المفترضة وطنيا ودوليا لهذا النشاط الإجرامي.

وتندرج هذه القضية في سياق العمليات الأمنية المكثفة والمتواصلة التي تباشرها مختلف مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، بهدف مكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

2024-05-13 / 19:02
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‫19 تعليقات

  6. شكرا للمصالح الامنية على كل المجهودات المبذولة لاستتباب الامن ومحاربة هذه الظواهر

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