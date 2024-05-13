بنموسى يكشف عن الأسباب الرئيسية لتوقيف الأساتذة

2024-05-13 / 18:57
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هبة بريس_ الرباط

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، أن وزارته تعمل جاهدة للحرص عل حقوق رجال ونساء التعليم عبر خلق بيئة تربوية سليمة، بالموازاة مع ضمان حق المتعلمين والمتعلمات في تعليم جيد ومستدام وفق النصوص القانونية.

بنموسى الذي كان يتحدث على هامش الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، قال  “إن الأستاذة الموقوفين المحالين على المجالس التأذيبية هم في الأساس قاموا بسلوكات وممارسات انتهكت حرمات المؤسسات التعليمية، ومست في العمق حق المتعلمين والمتعلمات في التمدرس، وأن قرار التوقيف الذي طالهم  لم يكن بسبب خوضهم للإضرابات، وإنما بسبب الممارسات التي سبق ذكرها.

بنموسى أشار أيضا إلى أن قرارات التوقيف همت قلة قليلة من الأساتذة، وأن هذا القرار جاء لتطبيق القوانين الجاري بها العمل التي لا يمكن التراجع عنها، لأن الوزارة تحرص بتطبيق أحكام النصوص التشريعية في تواز بين الحقوق والواجبات.

2024-05-13 / 18:57
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‫8 تعليقات

  1. رغم كل القمع و الاستبداد الذي يتعرض له أساتذة و أستاذات جيل التعاقد إلا أننا سنبقى فخورين بكم

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  3. ما حدك أستاذ و كاتخلص فالوقت و حتى حد ما قال لك سير بحالك إلى مادرتيش علاش.. على اشمن حقوق مزال كاتقلب. كاين اللي باغي غير هكاك و مالقاهش

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