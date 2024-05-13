دهس فتاتين بكورنيش آكادير…هذه مستجدات القضية

ع اللطيف بركة : هبة بريس

باشرت عناصر الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة بأكادير، تحقيقاتها مع منفذ عملية دهس فتاتين مساء امس الاحد بكورنيش المدينة ، والذي وثقه شريط مصور نشر على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي تفاصيل هذه الواقعة والمتهم فيها شاب في العشرينيات من عمره ، من ذوي السوابق القضائية ، كان في وضعية سكر طافح ، ويقود سيارة خفيفة في ملكية صديقه، بعدما نشب خصام بينه وبين الفتاتين لم تعرف بعد طبيعته في التحقيقات، قبل ان يقرر دهسهما رفقة شاب اخر كان بصدد مواجهته من اجل العدول عن السياقة في تلك الوضعية.

ويواجه الموقوف تهم تتعلق بالسياقة في حالة سكر ، والإيذاء العمدي بواسطة ناقلة ذات محرك، وإلحاق أضرار بمنشإة عمومية.