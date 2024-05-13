السلطات المحلية بمراكش تشن حملة لتحرير الملك العمومي

2024-05-13 / 18:14
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

شنت السلطة المحلية التابعة لمقاطعة الباهية بالمدينة العتيقة لمراكش، أمس الأحد، حملة واسعة لتحرير الملك العمومي ومحاربة كافة مظاهر الاستغلال غير القانوني للأزقة والطرقات ومختلف الأمكنة التي تدخل في إطار الملك العام.

ومكنت العملية، التي نفذت في إطار فرقة مكونة من اعوان السلطة والقوات المساعدة ترأستها قائدة الباهية، وفق مصادر موثوقة، من تحرير مجموعة من الأزق ةوالأرصفة المستغلة بصفة غير قانونية من طرف بائعي الخضر والفواكه و بعض أصحاب المحلات التجارية على الخصوص، بعد عدم امتثالهم لإنذارات وجهت إليهم سابقا.

وتضيف ذات المعطيات، أن الحملة استهدفت أيضا مجموعة من “الفراشة” الذين يعرضون بضائعهم بجنبات أزقة المقاطعة، و أسفرت الحملة عن مصادرة مجموعة من السلع والبضائع.

2024-05-13 / 18:14
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