مواعيد مباريات المنتخب الوطني المغربي أمام زامبيا والكونغو برازافيل

2024-05-13 / 16:39
5

يواجه المنتخب الوطني الأول، نظيره الزامبي، وذلك يوم الجمعة 7 يونيو 2024 بالملعب الكبير بمدينة اكادير بداية من الساعة الثامنة مساء.

وتدخل المباراة في إطار التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، التي ستجرى أطوارها مناصفة ما بين ملاعب الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك.

وفي السياق ذاته، وبرسم الجولة الرابعة من هذه التصفيات، يلتقي المنتخب الوطني نظيره منتخب الكونغو برازافيل يوم الثلاثاء11 يونيو 2024 بملعب الشهداء.بمدينة كينشاسا بالكونغو الديموقراطية، بداية من الساعة الخامسة عصرا بالتوقيت المحلي.

2024-05-13 / 16:39
5

مقالات ذات صلة

هكذا ودعت جماهير سان جيرمان نجمها كليان مبابي

2024-05-13 / 16:00

مستجدات ملعب أكادير.. بناء سور ضخم بمحيط الملعب و…

2024-05-13 / 13:12

ماركا : دياز بصم على أفضل موسم له في…

2024-05-13 / 12:07

ذهبية للمغرب في منافسات البطولة الإفريقية للدراجات الجبلية

2024-05-13 / 09:29

نهضة بركان يفوز على الزمالك المصري في ذهاب نهائي…

2024-05-12 / 22:36

بطولة أنطاليا لكرة المضرب .. المغربية آية العوني تظفر…

2024-05-12 / 20:13

اختتام فعاليات دوري ولي العهد مولاي الحسن بحضور نجوم…

2024-05-12 / 17:51
تقارير.. مبابي يوقع على عقد انضمامه لريال مدريد

كم سيبلغ راتب مبابي مع ريال مدريد؟

2024-05-12 / 17:43

صديقة رونالدو تحكي حول حياتها في السعودية

2024-05-12 / 15:55

التنس: المغرب يتوج بطلا لإفريقيا لأقل من 14 سنة

2024-05-12 / 14:48

‫5 تعليقات

  3. انكم غنيون عن التعريف ومانسمع ونشاهد انكم تبدلون اقصى مجهوداتكم في رفع راية وطننا الحبيب اينما وجدتم وكنتم بالتوفيق

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى