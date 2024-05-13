بعد حادث التسمم الجماعي ..” ولاية مراكش ” تحصي تدخلاتها الرقابية
كشفت ولاية جهة مراكش آسفي، حصيلة حملات المراقبة التي شنتها السلطات المحلية بالمدينة بتعلميات من الوالي فريد شوراق، على محلات بيع المأكولات السريعة، على خلفية حادث التسمم الجماعي الذي هز المدينة.
ووفق بلاغ للولاية توصلت به “هبة بريس”، فإنه وعلى إثر حادثة التسمم الغذائي التي سجلت بحي المحاميد مخلفة ضحيتين إحداها بشيشاوة والثانية بمدينة مراكش، حيث ما تزال الأبحاث جارية بشأنها من طرف الجهات المختصة من أجل إثبات العلاقة السببية وترتيب الجزاءات، أصدر فريد شوراق والي جهة مراكش-آسفي عامل عمالة مراكش، تعليمات صارمة لتنظيم عمليات مراقبة مستمرة دائمة ومشددة ستشمل جميع أماكن الإطعام الجماعي من محلات الوجبات السريعة، المطاعم وكذا المقاهي.
وقد أسفرت عمليات المراقبة في حصيلة أولية، بعد حملة واسعة شملت زيارة 498 محلا، عن إغلاق 98 محلا، وكذا حجز وإتلاف 2920 كلغ من المواد الغذائية الصلبة و581 لتر من المواد الغذائية السائلة، إضافة إلى وضع بعض أصحاب المحلات تحت الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة.
وقد حث الوالي -يضيف البلاغ- على إلزامية استمرار هذه العمليات بشكل ملح بغية مراقبة الجودة والسلامة الصحية للمأكولات التي تقدم للمستهلكين و التصدي لمعضلة التسمم الغذائي وذلك بهدف ضمان صحة وسلامة المواطنين والسائحين الوافدين على مدينة مراكش.
14 تعليقات
يجب ان تكون هناك دوريات مستمرة يوميا في مراقبة هده المحلات للاكل السريع
الخطىء يقع في بعض الاحيان ولاكن ماهو المهم هو ان لايكرر هدا الخطىء مرة اوخرى
اصحاب هاده الماكولات السريعة هم اغلبهم في جل المدن يجب مراقبتهم باستمرار دائم وبالخصوص في هده الاشهر من الصيف ونتمنى السلامة للجميع
المغرب يعتمد علا السياحة داخليا وخارجيا ومتل هاته الحوادت لانتمناها ان تكرريجب مراقبة جودة الاطعمة ونضافة مكانها
كما يقال من الاخطاء نتعلم ولكن هدا خطىء كبير وسبب في ارواح ماتت نتمنى من المسؤولين المراقبة ثم المراقبة
غريب هادشي
تسمم كثر فجميع مدن المملكة
المراقبة خاص تكون قبل ماشي تايفوت لفوت
من الافضل كل واحد يطيب فدارو ميعرف بنادم شنو يوقع
الشخص هو المسؤول الاول عن سلامة نفسه
يارب السلامة
لاحول ولاقوة الا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل
لأحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم نسأل الله السلامة الجميع
أين كانت ولاية مراكش قبل التسمم،ولماذا لم تحصي تدخلاتها؟
النفاق عندنا في المغرب يمشي على رجلين