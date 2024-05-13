مستجدات ملعب أكادير.. بناء سور ضخم بمحيط الملعب و تشييد مرافق متعددة

2024-05-13 / 13:12
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

تتواصل الأشغال بمختلف الملاعب الرياضية التي ستحتضن منافسات كأس إفريقيا 2025 و بطولة العالم 2030، حيث تم منذ فترة الشروع في عملية تأهيل الملاعب المرشحة و من ضمنها ملعب أدرار بأكادير.

و يخضع ملعب أكادير لعملية تحديث واسعة النطاق و خاصة بمرافقه الخارجية و محيطه، حيث تم تشييد سور ضخم يحيط بالملعب لتوفير الضمانات الأمنية خلال احتضان الملعب للمباريات.

و قد تم بناء السور المحيط بالملعب وفق المعايير الدولية للتحكم في تدفق الجماهير بشكل سلس، كما تم تشييد عدد من المرافق الخارجية كالمراحيض و مرافق الاستقبال و إعادة تهيئة مداخل الملعب.

و يبقى الإكراه الأبرز و التحدي الأكبر الذي يواجه القائمين على أشغال ملعب أدرار بأكادير هو محيط الملعب الذي شكل خلال السنوات الماضية نقطة سوداء، حيث سيتم تحويله لمساحات خضراء مع تشييد ملاعب تدرايب و مرافق إضافية موازية، و مرآب كبير للسيارات و ساحة للعروض و الاحتفالات.

و سيتم خلال المرحلة الأولى من عمليات الإصلاح التي يخضع لها ملعب أكادير، و هي مرحلة ما قبل كان 2025، الاقتصار على التهيئة الخارجية، على أن يتم غلق المركب مباشرة بعد نهاية كأس إفريقيا ليخضع بعد ذلك لسلسة من الإصلاحات الداخلية لتأهيله وفق متطلبات الفيفا.

و سيتم ما بعد الكان إزالة الحلبة المطاطية للملعب و بناء مدرجات إضافية مكانها على غرار ملعب طنجة، كما سيتم تسقيف الملعب بالكامل و إعادة تحديث و عصرنة واجهة الملعب و كذا الإضاءة و باقي مرافق الملعب الداخلية كالمستودعات.

2024-05-13 / 13:12
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