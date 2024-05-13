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تنسيق نقابي يعلن إضراب جديد في قطاع الصحة

2024-05-13 / 09:46
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اعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة تصعيده ضد ما وصفه بـ”التجاهل الحكومي”

وتقرر الخروج في إنزال وطني بالرباط أمام البرلمان يوم الخميس (23 ماي) المقبل، إلى جانب خوض إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس 22 و23 ماي 2024 بكل المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.

البيان الصادر في هذا الشأن يؤكد أنه بصدد تأطير إنزال وطني للشغيلة الصحية للاحتجاج بالرباط أمام البرلمان يوم الخميس 23 ماي 2024 ابتداء من الساعة 11 صباحا، والاستمرار في التصعيد في حالة عدم تجاوب الحكومة مع مطالب الشغيلة.

وتأتي هذه الخطوة، حسب البيان بسبب “عدم تجاوب الحكومة مع المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة الصحية بكل فئاتها والتنكر للاتفاقات الموقعة بين وزارة الصحة وكل النقابات بالقطاع”.

ووصف التنسيق تفاعل الحكومة مع الشغيلة الصحية بـ”التجاهل غير المفهوم وغير المبرر للركيزة الأساسية لأية منظومة صحية وهي الموارد البشرية، وبالأحرى إذا كانت هذه المنظومة مقبلة على تغيير عميق من أجل تأهيلها لتوفير خدمات صحية جيدة لفائدة المواطنين بعد تعميم التغطية الصحية الشاملة في إطار الورش الكبير للحماية الاجتماعية”.

2024-05-13 / 09:46
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