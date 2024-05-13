ذهبية للمغرب في منافسات البطولة الإفريقية للدراجات الجبلية

هبة بريس / القسم الرياضي

أحرزت البطلة المغربية رجاء شاكر ذهبية سباق اختراق الضاحية أولمبي في فئة أقل من 23 سنة (5 كلم 5 لفات)، الذي أجري اليوم الأحد بغابة بوسكورة، برسم منافسات اليوم الثاني من البطولة الإفريقية 16 للدراجات الجبلية.

وتفوقت رجاء شاكر على الرواندية موامي كازي جازيلا (ميدالية فضية) ومواطنتها شيماء الحيمر (ميدالية برونزية).

وأحرزت المتسابقة المغربية إيمان لمخير الميدالية البرونزية في سباق اختراق الضاحية أولمبي في فئة الشابات (5 كلم أربع لفات) باحتلالها المركز الثالث خلف الجنوب إفريقية ماكينون جادي و الناميبية يانسي فان فورن، فيما حل المغربي مروان الداودي في المركز الرابع في فئة الشبان (5كلم 5 لفات).

وكان المغرب قد أحرز، أمس السبت، ميداليتين برونزيتين في سباق اختراق الضاحية في مدار قصير، بواسطة رجاء شاكر في فئة أقل من 23 سنة، وإيمان لمخير في فئة الشابات، لترتفع بذلك حصيلة المشاركة المغربية في البطولة الإفريقية 16 للدراجات الجبلية، إلى ذهبية واحدة وأربع برونزيات.

يذكر أن الدورة 16 من البطولة البطولة الإفريقية للدراجات الجبلية، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يومي 11 و 12 ماي الجاري، تحت شعار “المغرب وإفريقيا كيان واحد”، عرفت مشاركة أبطال الدراجة الجبلية من 12 بلدا، وهي فضلا عن المغرب (البلد المنظم) جنوب إفريقيا، ناميبيا، جزر القمر، جزر موريس، جنوب السودان، رواندا، كينيا، نيجيريا، ليسوتو، زيمبابوي والكوت ديفوار.

وكان المنتخب المغربي ممثلا في هذه التظاهرة القارية في فئات الكبار (8) والكبيرات (2) وأقل من 23 سنة ذكورا (6) وإناثا (5) والشبان (5) والشابات (6).