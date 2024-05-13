مسار الهجرة ..لماذا يختار ” الحراكة ” شواطئ الصحراء؟

هبة بريس / بتصرف

بوتيرة أسبوعية، باتت السلطات المغربية تعلن عن توقيف مهاجرين غير نظاميين على سواحل المحيط الأطلسي غربي المملكة، خلال محاولتهم العبور إلى أوروبا.

هذا المستجد يجسد تغييراً في إستراتيجية شبكات تهريب البشر، بنقل نشاطها من البحر الأبيض المتوسط شمالي المغرب إلى سواحله الغربية

الباحث المغربي المتخصص في الهجرة حسن بنطالب يرى أإن “هذا التغير يرجع لأسباب أمنية واجتماعية، وأخرى لها ارتباط بعلاقة المغرب مع إسبانيا، والوضع في الدول الإفريقية جنوب الصحراء، خاصة دول الساحل (غرب)”.

وسجل أن “من الأسباب تحسن علاقة الجوار مع إسبانيا بعد أزمة دبلوماسية سابقة، بالإضافة إلى استفادة المغرب من إعانات وتمويلات من الاتحاد الأوروبي لإدارة ملف الهجرة”.

وتابع بنطالب: “هناك تضييق على تحركات المهاجرين للذهاب إلى شمال البلاد، خاصة (إلى مدن) الناظور وتطوان وطنجة، بالإضافة إلى تفكيك مخيمات المهاجرين (العشوائية) في غابات الناظور”.

و”الدخول أو الخروج منها (هذه المدن) يتم وفق مراقبة تمنع دخول المهاجرين غير النظاميين، و(لا سيّما) على مستوى القاصرين غير المرافقين”، حسب بنطالب.

ورأى أن هذه العوامل أدت إلى تركيز (شبكات تهريب البشر) على طرق الغرب التي تؤدي إلى سواحل الغرب المؤدية إلى جزر الكناري (تابعة للإدارة الإسبانية).

وزاد بأن “هذا التوجه الجديد يهم (يلجأ إليه) المغاربة والقادمين من دول إفريقية أخرى مثل السنغال وموريتانيا”.

كما أرجع تزايد الهجرة إلى “الاضطرابات السياسية والجيوسياسية في دول الساحل والتقلبات المناخية؛ ما ساهم في تدفق الهجرة من الدول الإفريقية إلى جزر الكناري”.يقول ينطالب لقدس الغربي