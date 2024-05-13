طقس الاثنين.. أجواء قليلة السحب

هبة بريس /. الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، أن تخيم الأجواء الحارة نسبيا على عدد من مناطق المملكة، بما في ذلك السهول الشمالية والوسطى، والجنوب- الشرقي، وشرق الأقاليم الجنوبية.

وسيلاحظ، خلال الصباح والليل، تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية، فوق سواحل المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى، وكذا فوق سواحل البحر الأبيض المتوسط، في حين ستظل الأجواء قليلة السحب إلى أحيانا غائمة فوق مناطق الأطلس الكبير والمتوسط، وأيضا فوق جنوب المنطقة الشرقية.

كما يرتقب تساقط بعض القطرات المطرية والتي ستكون مرفوقة برعد متفرق، وذلك خلال الظهيرة، فضلا عن تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما ومصحوبة بتناثر الغبار بكل من السواحل الوسطى والجنوب، والجنوب الشرقي، وجنوب المنطقة الشرقية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 07 و12 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 18 و23 درجة بالجنوب الشرقي، و بأقصى جنوب البلاد، وستكون ما بين 12 و18 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستظل دون تغير ي ذكر.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج شمال الدار البيضاء، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين الدار البيضاء وطانطان، وهائجا جنوب طانطان